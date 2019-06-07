«Дом.РФ» и «Газпромбанк» выпустят ипотечные облигации на 350 миллиардов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме подписан меморандум о сотрудничестве «Газпромбанка» и «Дом.РФ». Стороны планируют выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ» объемом до 350 миллиардов рублей в 2020–2021 годах. Об этом пишет «Коммерсант».

Стороны надеется, что выпуск таких бумаг способствует росту рынка ипотечного жилищного кредитования, развитию и совершенствованию его инфраструктуры, повышению прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов ипотечного рынка, снижению стоимости ресурсов, которые привлекаются в данную сферу. Стороны также будут координировать усилия по взаимодействию с регулятором и потенциальными инвесторами для повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности ипотечных ценных бумаг.

