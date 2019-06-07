Кудрин и Силуанов захотели защитить бизнес от силовиков

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин подготовили предложение по декриминализации экономических статей. Это, по их мнению, должно помочь в развитии бизнесу и повысить его доверие к власти. Такое заявление Силуанов сделал в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, наказание за экономические преступления, когда «где-то что-то не отразил, сэкономил, не показал в налоговой отчетности», должно быть соразмерно ниже наказаний за преступления против личности, собственности, жизни и здоровья. Силуанов отметил, что концепция по декриминализации экономических преступлений уже готова, но ее еще нужно обсудить «более глубоко» с коллегами из силовых ведомств.

Кудрин 6 июня в рамках форума заявил, что видит тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес. Накануне глава Счетной палаты и министр финансов также говорили, что низкое доверие к госинститутам и правоохранительной системе являются препятствием для роста экономики России. По мнению Кудрина, правоохранительные органы должны разделять ответственность за развитие экономики страны.

В апреле стало известно, что в России вынесли рекордное число приговоров по экономическим преступлениям. Их количество выросло на 20 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущими годами. В общей сложности в прошлом году за преступления в сфере экономической деятельности были осуждены 7,7 тысячи человек.

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