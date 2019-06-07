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«Крик души» Силуанова дошел до «Лукойла»

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Антон Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов выразил удивление тем, что нефтяная компания «Лукойл», которая получает в России налоговые льготы, инвестирует в шельф в Конго. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минфина призвал компании, получающие в России преференции, вкладывать деньги внутри страны, пишет «Интерфакс».

«Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания "Лукойл" вложила 800 миллионов долларов в шельф на Конго, а мы им льготы предоставляем. Вопрос: так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?» — поинтересовался Силуанов. «Если мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь, чего вам не хватает. Я с таким криком души», — сказал он.

В «Лукойле» отреагировали на критику министра. Глава компании Вагит Алекперов заявил, что деньги на проект в Конго происходят не из российских источников (и не из бюджета страны, в частности), а были заработаны компанией за рубежом. Он также отметил, что решение об инвестициях принималось во время визита президента республики в Россию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее «Лукойл» объявил о приобретении 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Конго. Участок находится на шельфе в 20 километрах от береговой линии. Оператором проекта выступает компания ENI с долей 65 процентов.

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