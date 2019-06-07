Пограничники заставили женщину раздеться во время досмотра и пошли под суд

Женщина подала в суд на сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA) за то, что они заставили ее снять трусы на одном из пунктов контроля в аэропорту. Об этом сообщает Fox News.

51-летняя Ронда Менгерт путешествовала из штата Оклахома в штат Невада. Когда пассажирка проходила пункт досмотра, она предупредила одного из работников TSA, что в ее бедре находится металлический имплантат. В связи с этим женщина пояснила, что не может проходить через металлоискатель, и пограничникам стоит провести процедуру сканирования ее тела ручным металлоискателем.

Во время проверки сотрудница TSA обнаружила у туристки средство женской гигиены и попросила Менгерт проследовать за ней в отдельную комнату для сканирования.

Там две другие работницы потребовали, чтобы женщина сняла брюки и нижнее белье, чтобы тщательнее осмотреть ее средство личной гигиены. В итоге Менгерт пришлось подчиниться.

«Эти люди пренебрежительно отнеслись к чувству моего собственного достоинства и теперь должны понести ответственность», — пояснила американка, добавив, что испытывала жуткий эмоциональный стресс во время и после инцидента. Позже Менгерт обратилась в суд.

В марте туристка из Великобритании пожаловалась на авиакомпанию Thomas Cook за унижения со стороны сотрудников перевозчика, посчитавших ее наряд слишком откровенным. Девушка собиралась лететь из Бирмингема на остров Тенерифе, однако после посадки в самолет сотрудники перевозчика запретили ей находиться на борту в ненадлежащей одежде.

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