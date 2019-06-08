Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

В Подмосковье в заместителя начальника инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы Андрея Тышко выстрелили из травматического пистолета. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 7 июня. Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали с ранением. Предварительно установлено, что Тышко потребовалась операция, поэтому он был перевезен в столицу.

19 апреля сообщалось, что неизвестные напали на начальника управления ФАС России по контролю за гособоронзаказом Илью Гришина и разбили ему голову. Пострадавший вызвал полицию и обратился за медпомощью. У него диагностировали сотрясение мозга.

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