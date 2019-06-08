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Обвинившую Неймара в изнасиловании модель довели до обморока

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Нажила Триндади

Модель Нажила Триндади, обвинившая в изнасиловании футболиста сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймара, упала в обморок во время дачи показаний. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, Триндади приехала в полицейский участок в Сан-Паулу для того, чтобы сообщить подробности по делу. Она рассказала, что одна из улик против Неймара, была украдена из ее квартиры. В конце допроса у модели резко понизилось кровяное давление, и адвокат вынес ее на руках из здания и увез в больницу.

7 июня Триндади пожаловалась на жизнь в аду после заявлений против Неймара. Она рассказала, что в ее квартиру вломились, а ее слова считают клеветой.

Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что футболист изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.

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