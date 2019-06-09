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Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

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Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, эту информацию компаниям сообщили на закрытых встречах 4 и 5 июня. В частности, на них были приглашены американские Microsoft и Dell, британская ARM, а также южнокорейские Samsung Electronics и Hynix.

Со стороны Китая на них присутствовали представители нацкомиссии по развитию и реформам, министерства коммерции и министерства промышленности и информатизации страны. Издание отмечает, что высокий уровень представителей указывает на то, что переговоры были санкционированы высшим руководством Китая.

«Сейчас это чрезвычайно деликатный шаг, потому что администрация [президента США Дональда] Трампа, используя тактику балансирования на грани войны, дестабилизировала все отношения: коммерческие и другие», — отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди.

16 мая министерство торговли США добавило rкитайскую телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Позже о прекращении работы с Huawei объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях. Также всякое сотрудничество прекратила британская корпорация ARM, на основе разработок которой создаются мобильные чипы компаний Qualcomm, Apple, Samsung, Huawei и других.

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