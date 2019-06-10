Алтайский курорт признали лучшим в России

Алтайский отель премиум-класса Altay Village Teletskoe стал победителем премии World Travel Awards. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пятизвездочный Altay Village Teletskoe выиграл в номинации «Ведущий бутик-отель России в 2019 году», обогнав гостиницы Savoy Moscow и Rossi Boutique Hotel & SPA, которые неоднократно занимали первые места в конкурсе.

Altay Village Teletskoe расположен на берегу Телецкого озера и включает 23 номера и шале. Стоимость размещения в отеле начинается от 8900 рублей за ночь.

Во время отдыха в гостинице посетители могут попробовать прогулки на снегоходах и квадроциклах по тайге, водные и вертолетные экскурсии к непроходимым местам Алтая, погружение в Телецкое озеро и спа.

В феврале онлайн-сервис бронирования хостелов Hostelworld опубликовал список победителей конкурса Hoscars, в котором участвуют лучшие хостелы со всего мира. Так, в категории «Лучший гостевой дом средних размеров» (от 76 до 150 кроватей) победил российский хостел Soul Kitchen, расположенный в Санкт-Петербурге.

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