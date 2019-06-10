Рабочий упал на бамбуковый штырь и остался жив

В Индии рабочий чудом остался жив после падения на бамбуковый штырь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

38-летний декоратор Панчанана Прадхан (Panchanana Pradhan) работал на приставной лестнице из бамбука. Неожиданно одна из ступенек провалилась, и мужчина полетел вниз. Он упал с высоты двух метров, и его тело пронзила деталь лестницы, из которой торчал большой гвоздь.

Пострадавшего доставили в больницу в городе Каттак в штате Одиша (Орисса). Обследование показало, что бамбуковый штырь прошел мимо желудка и поджелудочной железы. Кроме того, он едва не задел аорту. Самые серьезные повреждения были нанесены гвоздем, который, по словам медиков, «разорвал» желудок.

«Пациент жаловался на одышку и боль в животе, — рассказал врач. — Его прооперировали под общим наркозом. После вскрытия брюшной полости оттуда вылился почти литр крови, после чего была найдена бамбуковая палка». Мужчина остается в больнице.

В апреле сообщалось, что в индийском городе Балагхат, штат Мадхья-Прадеш, строитель выжил после того, как его голову пронзил металлический прут. Врачи опасались, что пациенту может грозить посттравматический менингит.

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