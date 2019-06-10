Селин Дион остановила концерт из-за естественных нужд зрителя

tmz.com

Канадская певица Селин Дион прервала свое выступление, приуроченное к закрытию 16-го пробега в Лас-Вегасе, из-за того, что один из зрителей отлучился в туалет. Об этом сообщает TMZ.

Во время исполнения хитов артистка заметила, как один из гостей встал со своего места в первом ряду. Она прекратила петь и подождала, пока зритель вернется на свое место. При этом Дион пошутила, что это было наименьшее, что она могла сделать, учитывая, что фанат, вероятно, обанкротился, купив два билета в первом ряду.

9 июня стало известно об отмене выступления группы «Машина времени», которое было запланировано в рамках концерта в День России на Красной площади. По словам лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича, выступление не состоится из-за того, что «кто-то кому-то позвонил».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!