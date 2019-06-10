В России изменится система назначения штрафов для бизнеса

Правительство России опубликовало новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Документ, опубликованный на сайте кабмина в понедельник, 10 июня, предполагает изменение подходов к назначению штрафов для бизнеса.

Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению, отмечается в сопроводительных документах.

В частности, в концепции говорится о необходимости уточнить понятие такого вида административного наказания, как конфискация имущества. Также предлагается рассмотреть возможность вынесения предупреждения за впервые совершенное правонарушение.

«При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер административного штрафа должен подлежать уменьшению за каждое такое обстоятельство», — говорится в концепции.

Концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

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