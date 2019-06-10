Стадо слонов устроило проводы мертвому детенышу

@ParveenKaswan / Twitter

В Индии стадо слонов устроило «похороны» мертвому детенышу. Видео с животными опубликовал лесничий под ником @ParveenKaswan в своем Twitter-аккаунте.

«Вас это не оставит равнодушными! Похоронная церемония, на которой скорбящие слоны несут мертвое тело детеныша. Семья не может смириться с утратой», — подписал Парвин Касван (Parveen Kaswan), сопроводив пост кадрами происходящего.

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На ролике видно, как слон выходит из леса на проезжую часть, удерживая хоботом труп слоненка. На фоне стоит толпа местных жителей и неподвижно следит за сценой. Животное переходит дорогу, бросает тело детеныша на обочине и останавливается. Затем на дорогу медленно идут другие слоны, все они окружают мертвую особь.

На последних секундах видео один из слонов подхватывает хоботом детеныша и уносит в чащу. Остальные представители стада следуют за ним.

Публикация стала вирусной и собрала более 6 тысяч ретвитов и 13 тысяч лайков.

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