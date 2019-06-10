В России вырастут цены на газ

Тарифы на поставку газа для промышленности и обычных граждан с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), внимание на который обратил «Интерфакс».

В обосновании к приказу о повышении тарифов отмечается, что чрезмерный скачок в ценах прямо и косвенно приведет к росту инфляции, поэтому ведомство повышает тарифы ниже уровня инфляции.

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«В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4 процента, в 2020-2024 годах рост указанных цен не превысит 3 процента», — обосновывало ранее рост Минэкономразвития.

В прошлом году цены на газ индексировались на уровень инфляции, то есть на 3,4 процента. В 2020 году рост составит три процента. В 2019 году рост обусловлен в том числе повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.

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