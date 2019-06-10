Подозреваемый в убийстве мастера спорта в Москве рассказал подробности драки

Один из задержанных по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказал подробности драки. Видеозапись допроса опубликована в группе Следственного комитета России в WhatsApp.

По словам подозреваемого, он с компанией знакомых гуляли в парке и пили пиво. «Друг начал с Сергеем драку. Я не знаю, девушку ударили или толкал просто. Я видел, что девушка упала», — добавил мужчина.

Убийство Чуева произошло в ночь на 8 июня на юго-западе Москвы. По данным следствия, мужчина гулял с девушкой по парку и сделал замечание группе отдыхающих, которые приставали к прохожим и матерились. Между спортсменом и компанией возник конфликт, переросший в драку. В результате Чуев вместе с одним из нападавших упал в воду, где получил еще несколько ударов в область головы. От полученных травм мужчина скончался.

Затем компания избила девушку Чуева и других людей, находившихся в парке, после чего сбежала с места произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «ж», «и» части 2 статьи 105 УК России («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из хулиганских побуждений»). Шестеро человек в возрасте от 23 до 29 лет задержаны.

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