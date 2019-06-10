В России собрались внедрять систему автоматического выявления бедных

В восьми российских регионах разработали и планируют протестировать технологию автоматического выявления бедных на основе информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Модель планируют опробовать в пилотных регионах и в дальнейшем внедрить по всей России. «По сути, мы — такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно», —сказал Дроздов.

В чем конкретно заключается новая методика, он не пояснил. Технология разрабатывается в рамках пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза.

Пилотный проект проходит в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предположили, что в доклад Росстата, согласно которому жителям региона хватает денег только на еду, закралась ошибка. В целом, как показало исследование, в России половине домохозяйств хватает денег только на еду и одежду.

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