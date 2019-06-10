Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа. Об этом сообщила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, передает РИА Новости.

«То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», — рассказала она «Эху Москвы». Меркачева добавила, что не будет удивлена, если в полиции укажут на свои ошибки.

Официального заявления о проведении проверки не поступало.

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Ранее редакции нескольких российских СМИ отправили запросы об уголовном преследовании в ГУ МВД по Москве, МВД России, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. В частности, письма направили «Новая Газета», «Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазона», The Bell, RTVI и «Сноб». Коллеги Голунова потребовали провести расследование в отношении задерживавших его полицейских, проверить информацию о его избиении и отказе вызвать адвоката и скорую помощь.

Также журналисты попросили установить, почему у Голунова не взяли смывы с рук, которые могли бы подтвердить его невиновность.

8 июня Никулинский суд столицы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических препаратов. По данным ГУ МВД России по Москве, журналиста задержали в ходе оперативной разработки. При личном досмотре у него изъяли около 4 граммов метилэфедрона, а дома — еще 5 граммов кокаина и электронные весы.

Журналист свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики. Положительные характеристики о нем представили десятки его коллег. Как выяснилось позднее, во взятых в присутствии общественных наблюдателей смывах с его ладоней и срезах ногтей следов наркотиков не нашли. Не выявлено наркотиков и в моче, которую он сдал сразу после задержания.

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