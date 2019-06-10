Врио главы Челябинской области напророчили победу в первом туре

Эксперты прогнозируют победу врио главы Челябинской области Алексея Текслера в первом туре губернаторских выборов в сентябре 2019 года. Такая оценка содержится в посвященном ему докладе Центра политической конъюнктуры.

Специалисты признают, что короткий срок работы Текслера на новом посту пока не позволяет сделать фундаментальных выводов о нем как о руководителе региона. Однако в докладе отмечается, что менее чем за три месяца ему удалось продемонстрировать высокую управленческую и публичную эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем.

Социологическими данными подтверждается высокий уровень симпатий к главе региона среди населения, который Текслеру обеспечили первые достижения на этом посту наряду с открытой коммуникационной стратегией.

Отмечается, что в роли руководителя Челябинской области Текслеру удалось избежать ошибки предшественников и начать выстраивание конструктивного диалога с региональными элитами. Прежде всего — с крупным бизнесом, поддержкой которого заручился врио главы региона.

В то же время авторы доклада выделяют стремление Текслера соблюсти баланс интересов бизнеса и граждан, делая акцент на экологической составляющей развития предприятий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!