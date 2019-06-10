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Токаев рассказал о своих задачах на посту президента

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Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о своих главных задачах на посту главы государства. В ходе итоговой пресс-конференции в президентской резиденции Акорда он подчеркнул, что борьба с коррупцией будет в приоритете его деятельности. «Коррупция — это большое зло, которое приходит очень легко, но искоренить его очень сложно. С этим общественным злом мы должны как общество вместе бороться», — поделился глава государства своими планами на предстоящий президентский срок. «Может быть очень поздно, если мы не будем бороться сейчас», — заявил Токаев, сообщает сайт Tengrinews.kz.

«История знает немало примеров, когда крупные империи пали именно из-за коррупции. Это очень актуальный вопрос, и даже в самых развитых государствах коррупция имеет место. И мы всегда об этом говорим открыто. У нас коррупция является большой проблемой, для нашей безопасности это тоже большой риск, — добавил президент Республики Казахстан. — Одна из моих приоритетных целей — это борьба с коррупцией. В мае по этому вопросу состоялось большое совещание, мы будем предпринимать конкретные меры и работать с населением».

Касым-Жомарт Токаев считает, что прошедшие выборы были справедливыми и открытыми. «В выборах участвовали семь кандидатов, им были созданы равные условия. С моей стороны как президента Казахстана были приняты все возможные меры, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно», — заявил президент. Глава государства выразил удовлетворение итогами выборов: «Я благодарю всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах, и, конечно же, тех, кто поддержал меня своими голосами. Это мандат доверия, который я должен оправдать в ближайшие пять лет», — заметил президент.

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что ему не нравится слово «транзит» применительно к прошедшим в стране выборам. «Поэтому, когда я давал интервью российским СМИ, я немножко потроллил "транзит по-казахски". Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет, я считаю себя полнокровным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, ни пересаживаться на какое-то другое движущееся средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран», — завершил мысль Касым-Жомарт Токаев.

Выборы главы государства состоялись в Казахстане 9 июня. Касым-Жомарт Токаев по предварительным данным набрал 70,76 процента голосов: за действующего президента республики проголосовало около 6 миллионов 504 тысяч избирателей. Данные ЦИК практически полностью соответствуют опубликованным результатам экзитполов. Ранее член ЦИК Ляззат Сулеймен сообщила, что явка избирателей на нынешних выборах главы государства составила 77,4 процента. Всего в выборах участвовало семь кандидатов. Следующим за Касым-Жомартом Токаевым стал оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, который набрал 16,02 процента голосов. Третьей оказалась депутат Мажилиса, представляющая также оппозиционную партию «Ак Жол», Дания Еспаева с результатом в 5,2 процента голосов.

При этом наблюдатели ШОС не обнаружили на избирательных участках нарушений, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. «Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — отметил глава миссии ШОС. Владимир Норов также сообщил, что «миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли оказать влияние на результаты выборов».

Инаугурация президента, по данным Токаева, может состояться 12 июня. Это случится при условии, что Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет.

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