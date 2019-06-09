Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает около 70 процентов голосов на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола исследовательского центра «Молодежь», передает «Интерфакс».

За Токаева отдали голоса 69,94 процента избирателей. На втором месте — оппозиционный кандидат Амиржан Косанов с результатом 15,39 процента. Замыкает тройку лидеров депутат нижней палаты парламента от партии «Ак жол» («Светлый путь») Дания Еспаева.

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В опросе приняли участие 12 тысяч избирателей на 300 участках. Явка составила 77,4 процента.

В воскресенье, 9 июня, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, в которых участвовало семь кандидатов. ЦИК огласит официальные итоги голосования не позднее чем через неделю.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил об отставке. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.

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