Глава Казахстана поделился впечатлениями от знакомства с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По словам Токаева, в первый раз с Путиным он встретился на инаугурации тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы в 1999 году. «Уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью», — поделился он.

Казахстанский президент отметил, что с того времени политики не прерывали контактов. Помимо этого, он выразил надежду, что сможет и дальше общаться с российским руководством.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил о своей отставке. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня 2019 года.

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