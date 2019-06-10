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Оглашены предварительные итоги выборов президента Казахстана

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с результатом 70,76 процента голосов. Соответствующие предварительные данные озвучил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров, пишет ТАСС.

Второе место занял оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, набрав 16,02 процента голосов избирателей. За ним следует депутат нижней палаты парламента Казахстана Дания Еспаева с 5,2 процента голосов.

Накануне, 9 июня, экзитполы исследовательского центра «Молодежь» показали победу Токаева на выборах президента Казахстана. По их данным, действующий лидер набрал около 70 процентов голосов.

Внеочередные выборы в стране прошли в минувшее воскресенье, 9 июня. В них участвовало семь кандидатов. Ожидается, что официальные итоги голосования будут оглашены не позднее чем через неделю.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил об отставке. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.

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