Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

«Члены МВК [Межведомственной комиссии] были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Д. Миятович в Крым 7-11 октября», — отмечается в заявлении.

В 2017 году Комитет министров Совет Европы большинством голосов принял решение, констатирующее «перманентное ухудшение положения с правами человека в украинских Крыму и Севастополе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международной изоляции Крыма не существует, что доказал Ялтинский международный форум.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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