В Петербург привезли рыбные консервы с 400 килограммами кокаина

Таможенники в Санкт-Петербурге нашли в прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами 400 килограммов кокаина — более 2,5 миллионов доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 11 июня, в пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили «Интерфакс».

Как отмечается, находка была сделана накануне, 10 июня. После вскрытия контейнера на упаковках с консервами нашли полимерные мешки с прямоугольными брикетами весом по килограмму каждый. В них находился белый порошок, который, по данным исследования, оказался кокаином.

Оперативники ФТС и МВД уже начали устанавливать лиц, причастных к каналу контрабанды кокаина.

21 января сообщалось, что полицейские и таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили около 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами, прибывшем морем из Эквадора.

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