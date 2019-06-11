ЦБ испугался кредитного кризиса

Банк России принял решение ввести новые ограничения для того, чтобы избежать возможных проблем и рисков на рынке потребительского кредитования. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С 1 октября 2019 года будут введены новые ограничения для банков, которые намерены выдавать потребительские кредиты. Теперь для каждого заемщика будет рассчитываться показатель долговой нагрузки (ПДН) — это отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика. С октября банкам придется принимать этот фактор, который делает все виды потребительских кредитов для банков дороже — под них придется формировать дополнительные резервы.

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Банк России убежден, что подобные ограничения отобьет желание у банков выдавать кредиты заемщикам, которые уже имеют кредиты, так как сектор потребкредитования во многом растет именно за счет тех, кто уже оформил на себя кредиты. Новые меры потребовались в связи со значительным ростом необеспеченного кредитования — на 25,3 процента за первые четыре месяца 2019 года.

ЦБ отмечает, что за последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. «Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля 2019 года составил 8,4 процента, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта. Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет», — пишет ЦБ в своем сообщении.

Решение принималось на основе тщательного анализа кредитных портфелей банков. Включение ПДН в формулу коэффициента риска должно охладить ситуацию на рынке.

Во вторник, 11 июня, Всемирный банк совместно с Роспотребнадзором опубликовали доклад, в котором утверждалось, что около 60 процентов россиян испытывают трудности с погашением кредитов. О просрочках по кредитам заявили около 10 процентов опрошенных россиян.

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