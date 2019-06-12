Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

Фото: кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.

На данный момент запланировано производство 39 серий. Каждый эпизод длится около семи минут. Сообщается, что в работе будут использованы современные сюжеты, однако при этом стилистика анимации останется традиционной.

На официальном сайте Disney представлен промокадр нового варианта «Чип и Дейл спешат на помощь».

К работе над сериалом сотрудники Disney также пригласили французскую компанию Xilam, которая занимается детским и семейным контентом.

Предполагается, что новый сериал будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+. Он будет запущен в конце 2019 года.

Также компания анонсировала новый сериал Monsters at Work (Монстры на работе), который станет продолжением полнометражного анимационного фильма «Корпорация монстров». По сюжету эти события происходят через полгода после авантюры, описанной в известном фильме: выдуманная компания больше не собирает детские крики ради энергии, а концентрируется на производстве смеха.

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