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Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

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Более 50 процентов россиян заявили, что при создании системы компьютерного судьи доверяли бы ей больше, чем человеку на соответствующей должности. Об этом заявил руководитель аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко, передает РИА Новости.

По его словам, такая технология обсуждается в России и может быть реализована в рамках принципа онлайн-правосудия. Система компьютерного судьи смогла бы выносить решения на основании уже имеющихся дел, объяснил он.

Онищенко подчеркнул, что идея связана с многочисленными юридическими сложностями, например признания метода неперсонифицированного рассмотрения, добровольно высказанного суждения и другими. «Много факторов, функций удостоверения, которые сейчас делаются “глаза-в-глаза“, и компьютерной программе сложно удостовериться в факте, что человек это добровольно делал», — рассказал он.

Эксперт заключил, что в идеальном правовом мире необходимо исключать все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски и обезличивать информацию.

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам. Всего 43,3 процента респондентов готовы решать хозяйственные споры в государственном суде, 30,1 процента — в третейском, 10,8 — вообще никому не доверяют.

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