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В Верховном суде признали отсутствие концепции реформы судебной системы

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На заседании Совета по правам человека (СПЧ) представитель Верховного суда России признался, что концепции судебной реформы у ВС нет, а многие идеи законопроектов — личное видение председателя ВС. Такое заявление прозвучало в ходе сессии вопросов и ответов, сообщает интернет-страница журнала «Юрист компании».

«Как таковой формальной концепции нет. Многие предложения, которые обсуждаются в Верховном суде, это предложения лично Вячеслава Михайловича Лебедева (глава ВС), который серьезно этим занимается. Это скорее его стратегический план развития судебной системы», — заявил председатель Совета судей РФ, секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов. Такой громкое заявление представитель ВС сделал в ответ на вопрос: «есть ли концепция проведения судебной реформы, которая сравнима хотя бы с концепцией 1991 года? документ, из которого профессиональное сообщество могло бы узнать об этапах проведения реформы, чтобы будет происходить на каждом этапе, какая конечная цель нововведений?», — отмечает издание.

Заявление высокопоставленного судьи об отсутствии единой концепции у самых грандиозных преобразований российской судебной системы за последние четверть века прозвучало в рамках обсуждения судебных реформ Совет по правам человека при президенте РФ. Если законопроект, внесенный в Госдуму в начале февраля, будет принят, то в силу вступит запрет защищать граждан в судах непрофессионалам (в процессах смогут участвовать только юристы), большинство судебных решений будет публиковаться в сокращенном виде — без мотивировочной части. Реформа также предусматривает создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и активное использование информационных технологий (в частности, автоматизированное распределение дел между судьями и обязательную аудиозапись заседаний).

В ходе заседания СПЧ уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с критикой «процессуальной революции» Вячеслава Лебедева. По словам Москальковой, допуск к процессам только лиц с юридическим образованием может нарушить права граждан: «Я не могу поддержать такую монополию с учетом анализа жалоб, которые мне приходят. Люди часто не могут оплатить адвокатов», — приводит РБК слова омбудсмена. Все судебные решения, по мнению Моcкальковой, должны иметь мотивировочную часть, а выделение кассационных и апелляционных судов в отдельные инстанции ограничит граждан в отстаивании их прав. В норме согласно которой не обязаны будут сообщать сторонам о движении дела, омбудсмен усмотрела нарушение состязательности сторон. Она заявила, что получает многочисленные жалобы на случаи, когда суды выносят решения по административным или гражданским делам в отсутствие ответчика, вовсе не знавшего о поданном к нему иске, цитирует Москалькову РБК.

В правительстве предложения ВС по реформе раскритиковали по ряду отдельных принципиальных пунктов, отметил на прошедшем совещании замминистра юстиции Денис Новак. «Эти изменения, возможно, сократят количество дел и упростят работу судов, но есть опасения, что они не пойдут на пользу правам и свободам тех, кто приходит в суды», — заявил он.

Вызывают вопросы у Минюста предложения по профессиональному представительству в судах, отмечает Новак: «Мы не уверены, что в каждом уголке нашей страны будет достаточно лиц с юридическими дипломами, практикующих в судах». А отсутствие обязанности мотивировать судебные акты «может снизить уровень ответственности судей за принимаемые решения и, как следствие, снизить уровень доверия к судебной власти», добавил Новак. По его мнению, имеет смысл расширять перечень случаев, когда решения можно не мотивировать, «но не вводить отсутствие мотивировочной части как общее правило». А предложение не рассылать повестки входит в конфликт с тем фактом, что «не во всех регионах у нас стопроцентное покрытие интернетом», подытожил замминистра.

Предложения Верховного суда «вызывают недоумение» из-за своей «поспешности и непроработанности», заявил заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров. Отдельные предложения ВС могут привести «к злоупотреблениям со стороны судов», опасается президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. При этом норму, связанную с профессионализацией процесса, он принципиально поддержал.

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