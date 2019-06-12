Волочкова уличила Собчак в попытках сделать себе имя за чужой счет

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что журналистка Ксения Собчак всегда старалась попиариться за счет других знаменитостей. Об этом она заявила в интервью изданию «Телепрограмма».

Так Волочкова прокомментировала резонансное интервью, которое для своего YouTube-канала у нее взяла Собчак.

По словам балерины, они с журналисткой не были ни врагами, ни друзьями. Волочкова уверена, что просто попала в обойму персон, на имени которых Собчак хотела сделать себе имя.

«Ксения всегда пыталась меня унизить», — поделилась Волочкова. Она уверена, что суть сложных отношений кроется в том, что Собчак не удалось стать балериной, и теперь она завидует ее состоявшейся карьере.

Волочкова заверила, что мнение Собчак для нее менее весомо, чем оценка мэтров из мира искусств. По ее словам, подколы журналистки унижают ее саму.

Ранее Волочкова назвала поведение Собчак во время интервью неподобающим. По ее словам, она рылась в ее вещах, как «мерзавка и вор», а также пыталась установить скрытые камеры в ее доме.

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