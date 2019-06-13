Создан способ предотвратить особо опасный рак

Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам. Технология позволяет предотвратить метастазирование — возникновение вторичных опухолевых очагов, делающих заболевание трудно излечимым. Об этом пишет издание Science Alert.

Дефектные клетки поглощают лазерный свет более интенсивно, чем здоровые ткани. В результате они накапливают большее количество теплового излучения и в конечном итоге разрушаются. По словам исследователей, с помощью данного метода им удалось уничтожить до 96 процентов опухолевых клеток. Хотя подобные разработки уже существуют, новое устройство способно сканировать литр крови за час, что гораздо быстрее аналогов.

Ранее, 10 июня 2019 года, сообщалось об исследовании американских ученых в Институте Броуд, которые определили, что подавляющее большинство здоровых людей имеют участки клеток с мутациями, в том числе с теми, что связаны с развитием злокачественных опухолей. Значительную долю мутаций выявили на коже, в пищеводе и тканях легких, что объясняется высоким уровнем воздействия вредных факторов на эти органы.

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