У здоровых людей нашли раковые «бомбы»

Ученые Института Броуд в США определили, что подавляющее большинство здоровых людей имеют участки клеток с мутациями, в том числе теми, что связаны с развитием злокачественных опухолей. Об этом сообщает издание Science News.

В исследовании приняли участие 488 здоровых человек, у которых взяли образцы клеток. Всего было изучено 29 типов тканей, включая почки, печень и мышцы. Оказалось, что в биологических образцах 95 процентов добровольцев существовали «пятна» мутантных клеток. Большинство из изменений в ДНК являлись безвредными, однако часть мутаций была онкогенной.

Значительную долю мутаций выявили на коже, в пищеводе и тканях легких, что объясняется высоким уровнем воздействия вредных факторов на эти органы. К таким факторам относится ультрафиолетовое излучение, загрязнение воздуха или табачный дым. У людей европейского происхождения кожа, подвергающаяся солнечному излучению, накапливала больше мутаций, чем участки тела, покрытые одеждой. У афроамериканцев уровень мутаций в коже был ниже, чем у белых людей.

Также выяснилось, что мутации чаще появляются после 45 лет в тканях, производящих новые клетки. Однако пока ученые не знают, насколько велик риск появления рака для определенных мутаций. Это позволило бы разработать новые методы скрининга и выявлять патологические изменения на ранних стадиях.

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