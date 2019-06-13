Найден древний биткоин

Ученые Университета Орегона в США нашли древний аналог криптовалюты, который использовался в Микронезии. Он представляет собой крупные каменные «монеты» на островах Яп, в 1300 километрах к востоку от Филиппин. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам исследователей, изготовленные из известняка артефакты помещались на постоянные места, где их могли увидеть жители островов. Ими нельзя было расплатиться обычным способом, поскольку они весили тонну, а в размере достигали 3,6 метра. Монетами владели люди, которые могли передать право на обладание ими другим людям при заключении таких важных социальных сделок, как свадьба или выкуп.

При этом сам факт передачи становился общеизвестным и «записывался» в устную историю, которая выполняла функцию, аналогичную современному блокчейну. Это позволяло предотвращать споры о праве собственности. «Япская система является концептуальным предшественником криптовалюты», — утверждает Стивен Маккеон (Stephen McKeon), один из авторов научной работы.

Криптовалютой называется цифровая валюта, которая используется для учета о транзакциях. Информация о цифровых сделках доступна в открытом виде и записывается в виде цепочки блоков или блокчейна. Копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Одной из самых популярных криптовалют является биткоин.

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