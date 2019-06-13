Ценности
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле»
Охранник московского ночного клуба избил чемпиона по бальным танцам
Российские самолеты атаковали террористов по просьбе Турции
Политика США заставила заменить доллар на евро
Брошенный парень сжег любимого кролика девушки ради мести
Мамаев утратил веру в освобождение
Опровергнута гибель атакованного в Оманском заливе танкера
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Бывшая компания Чубайса резко подорожала
Новости партнеров

Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети

Перейти в «Мою Ленту»
@RT_com / Twitter

Китайские шопоголики устроили массовую драку из-за вещей из новой коллекции японского бренда женской, мужской и детской одежды и аксессуаров Uniqlo. Видео с потасовкой разместил в Twitter-аккаунте канал RT.

На ролике видно, как покупатели врываются в магазин марки, не дождавшись полного открытия дверей, вырывают вещи друг у друга, дерутся на полу и стаскивают одежду с манекена.

Пользователей сети шокировала реакция китайских потребителей на лимитированную коллекцию Uniqlo. «Похоже на зомби-апокалипсис», — заметил один комментатор. «Это просто безумие. Даже в Индии дела обстоят лучше, чем здесь. Серьезно», — ужаснулся другой подписчик. Однако среди пользователей нашлись и защитники китайцев. «Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже. Поэтому они так сходят с ума. Я тоже так делаю», — оправдал покупателей комментатор.

Ранее сообщалось, что 20-летняя студентка Кариса Баркер, дважды в неделю сдавала плазму крови (физиологическую жидкость, состоящую из воды, солей, белков и ферментов, которую переливают, например, пациентам с ожогами — прим. «Ленты.ру»), чтобы заработать на покупки. По словам Баркер, каждый раз, отправляясь на шоппинг, она тратит около 50 долларов, а за год сдачей плазмы крови ей удалось заработать 3360 долларов (более 215 тысяч рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тучный манекен в магазине спортивной одежды разозлил покупателей
Названы самые распространенные ошибки в одежде мужчин и женщин
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Ценности
Ценности00:0611 июня
Ани Лорак

Шумный протест и длинные косы

Самые властные и привлекательные женщины Украины
12:21Сегодня

Невеста похвасталась большим кольцом и была высмеяна за маникюр

05:1610 июня

Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела

09:34Сегодня

Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной

Ценности00:02 7 июня

Под каблуком

Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
17:1511 июня

Раскрыта опасность сидячей работы для ягодиц

09:40 4 июня

Назван лучший месяц для покупки кроссовок

14:0011 июня

Раскрыто тайное значение подарка принца Гарри Меган Маркл

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
10:4211 июня

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего ребенка

18:37 3 июня

Назван любимый шашлык россиян

09:4911 июня

Тучный манекен в магазине спортивной одежды разозлил покупателей

Россия
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
«Целую неделю хоронили школьников»
 
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины«Все вело к третьей мировой»
Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Стали известны подробности гибели 26-летней киберспортсменки
Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США
Упавший на проходной больницы россиянин не дождался помощи и умер
Все материалы
Мир
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Российские самолеты атаковали террористов по просьбе Турции
Опровергнута гибель атакованного в Оманском заливе танкера
Иран спас 44 моряка с атакованных в Оманском заливе танкеров
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
В Латвии решили запретить советскую символику и военную форму
НАТО вместе с Грузией и Украиной начали учения в Литве
Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены
В Раде объяснили необходимость диалога с Россией
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
«Вернуть рынку былое величие»
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
«Раннее развитие, значит своевременное»
Образовательный бизнес как идея для своего дела
Россияне перешли на дешевое отечественное вино
Названы главные страхи российского бизнеса
Чубайс предложил ввести новый налог
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Охранник московского ночного клуба избил чемпиона по бальным танцам
Адвокат допустил «воскрешение» главаря банды Цапков
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте
Россияне пожаловались в прокуратуру на «воскресшего» главаря банды Цапков
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Российских военных вооружили «Удавами»
Объяснено появление аномалии в Антарктиде
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
F-35 помог Су-35
Все материалы
Спорт
Зазвездились
«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
Мамаев утратил веру в освобождение
Ибрагимович побил рекорд по зарплате в MLS
Усик отказался биться с Поветкиным из-за «политической грязи»
Нурмагомедов прошелся по боксу и назвал лучшего тяжеловеса в мире
«Спартак» нацелился на футболиста «Ромы»
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Все материалы
Культура
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Что смотреть летом
От Бессона до Леброна: главные кинопремьеры сезона
В России потребовали запретить сериал «Чернобыль» и засудить создателей
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
Россияне выбрали лучший мультфильм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Иван ГолуновЖурналиста Голунова решили отпустить
Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками
Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Атака на Telegram стала причиной глобального сбоя
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Все материалы
Ценности
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Невеста похвасталась большим кольцом и была высмеяна за маникюр
Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной
Раскрыта опасность сидячей работы для ягодиц
Раскрыто тайное значение подарка принца Гарри Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами напуганных туристов
Плесень в обеде на борту самолета ужаснула пассажира и пользователей сети
Мужчина прыгнул с трехкилометровой высоты и разбился насмерть
Мужчина закричал о бомбе на борту самолета и был арестован
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Брошенный парень сжег любимого кролика девушки ради мести
Поставлена точка в споре об окрошке
Женщина пожаловалась на головную боль и оказалась заперта в собственном теле
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Все материалы
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
Представлен новый универсал BMW 3 серии
Из России уходят сразу две модели Nissan
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
В Москве подорожало дорогое жилье
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях
Обозначен предел скидок на квартиры в Москве
В России запустили ипотеку под один процент годовых
Все материалы