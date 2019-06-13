Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети

@RT_com / Twitter

Китайские шопоголики устроили массовую драку из-за вещей из новой коллекции японского бренда женской, мужской и детской одежды и аксессуаров Uniqlo. Видео с потасовкой разместил в Twitter-аккаунте канал RT.

На ролике видно, как покупатели врываются в магазин марки, не дождавшись полного открытия дверей, вырывают вещи друг у друга, дерутся на полу и стаскивают одежду с манекена.

Пользователей сети шокировала реакция китайских потребителей на лимитированную коллекцию Uniqlo. «Похоже на зомби-апокалипсис», — заметил один комментатор. «Это просто безумие. Даже в Индии дела обстоят лучше, чем здесь. Серьезно», — ужаснулся другой подписчик. Однако среди пользователей нашлись и защитники китайцев. «Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже. Поэтому они так сходят с ума. Я тоже так делаю», — оправдал покупателей комментатор.

Ранее сообщалось, что 20-летняя студентка Кариса Баркер, дважды в неделю сдавала плазму крови (физиологическую жидкость, состоящую из воды, солей, белков и ферментов, которую переливают, например, пациентам с ожогами — прим. «Ленты.ру»), чтобы заработать на покупки. По словам Баркер, каждый раз, отправляясь на шоппинг, она тратит около 50 долларов, а за год сдачей плазмы крови ей удалось заработать 3360 долларов (более 215 тысяч рублей).

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