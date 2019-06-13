Немецкий бизнес пожаловался на страдания из-за санкций против России

Немецкое машиностроение все более страдает от экономических санкций, введенных по политическим причинам, передает Augsburger Allgemeine слова президента Союза машиностроителей Германии Карла Мартина Велькера.

Он заметил, что эмбарго против отдельных стран стоит рабочих мест немецкой промышленности. «Пострадавшие сотрудники и предприниматели могут справедливо спросить, как им будет выплачиваться компенсация?» — сказал Велькер.

Он призвал ослабить санкции против России, поскольку их политические последствия близки к нулю, но при этом множество немецких компаний связаны с российским рынком.

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Велькер призвал оценить последствия санкций. По его словам, от той или иной части пакета, безусловно, можно отказаться.

Он заметил, что на немецкое машиностроение значительно повлияла и торговая война между США и Китаем, поскольку ряд немецких компаний ведут свое производство в этих двух странах.

Помимо этого, торговая война, по его словам, оказывает психологическое воздействие на китайских предпринимателей, которые стали покупать меньше немецких машин. В тоже время он отметил, что благодаря президенту США немецкие машины хорошо продаются в США.

В начале года председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле заявил, что из-за антироссийских санкций ущерб для немецкого бизнеса составил порядка 100 миллиардов евро.

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