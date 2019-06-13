Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага. Комментарии доступны под постом спортсменки в Instagram.

Некоторые юзеры обратили внимание на то, как быстро фигуристка исправила ошибку. Другие раскритиковали их. «Какие же все привередливые! Их с праздником поздравили, а некоторые привязались к флагу», — написал фанат спортсменки.

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Часть пользователей вспомнила о переезде фигуристки в Канаду. «Ты Родину и тренера предала. Гордится она! Пусть берет пример с Алины Загитовой — она настоящая», — отреагировал один из них.

12 июня Медведева допустила ошибку в поздравлении соотечественников с Днем России. Вместо бело-сине-красного флага она опубликовала бело-красно-синий.

Медведева живет в Торонто с лета 2018 года. Она ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

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