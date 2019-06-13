Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, он выпил много алкоголя вместе с другом. Уточняется, что в настоящее время Рольник находится в критическом состоянии. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Рольник несколько часов лежал без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, после чего его забрали врачи скорой помощи. В крови было обнаружено 4,2 промилле алкоголя.

Рольник работал на телеканале MTV Россия в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Он вел такие программы, как «Shit-парад» и «12 злобных зрителей».

В 2016 году ведущую спортивных передач на британских каналах Sky и ITV Чарли Уэбстер ввели в состояние искусственной комы. Она заразилась малярией во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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