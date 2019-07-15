Стало известно о состоянии пережившего кому ведущего MTV

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник начал восстанавливаться после 10 дней комы и 34 дней в реанимации. О состоянии Рольника в Facebook рассказала его гражданская жена Дэмиен-Селена Голдсмаер (Damien Goldsmaer).

«Печень спасли, мозг — спасли, пневмонию удалось погасить, рабдомиолиз отнял много сил, времени и денег, но и с ним справились: Миша будет ходить, а если повезет — то и бегать будет, ткани восстанавливаются и не требуют больше операционного вмешательства, реабилитацию местную скелетных мышц я начала еще неделю назад, миоциты в плазме пришли в норму, поджелудочной занимаются, почки под сильным вопросом, решат в эти 10 дней, на данный момент он плотно находится на гемодиализе», — написала Голдсмаер.

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По ее словам, Рольник сможет говорить, однако в течение года будет дышать через трахеостому. Он перенес серьезный отек мозга и ему предстоит длительная реабилитация, но средств на дорогостоящее восстановление, которое обойдется в 500 тысяч рублей, у семьи нет.

Желающие помочь Рольнику могут перевести пожертвование на банковскую карту Михаила (5100 6914 8905 3979) или его супруги (5469 3800 5831 5291), либо на PayPal-кошелек дочери Рольника Дарины (darina.rolnik@gmail.com).

Как сообщалось ранее, Рольник стал жертвой 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подпаивал москвичей газировкой с феназепамом, клозапином и трамадолом, а после того как жертвы теряли сознание, грабил их. 26 июня Сабанов был отправлен в СИЗО на два месяца.

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