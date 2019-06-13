Полиция выступила против обвинившей Неймара в изнасиловании модели

Полиция бразильского Сан-Паулу подала жалобу на модель Нажилу Триндади, обвинившую в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба ПСЖ Неймара. Об этом сообщает AS.

Комиссар местной полиции Хосе Фернандо Бесса счел обвинения, выдвинутые моделью в интервью, ложными. Против нее было подано заявление о клевете.

8 июня Триндади сообщила о краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. Тогда же она заявила о коррумпированности полиции. После этого адвокат Данило Гарсия де Андраде, которого модель обвинила в краже, отказался от работы с ней.

Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что футболист изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.

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