Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые Университета Рединга и Саутгемптонского университета в Великобритании выяснили, что некоторые искусственные острова в Шотландии, называемые кранногами, были построены в эпоху неолита — на тысячи лет раньше, чем считали исследователи ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Археологи провели радиоуглеродное датирование деревянных и керамических фрагментов, найденных на дне озера вблизи кранногов на Внешних Гебридских островах (Шотландия). Оказалось, что их возраст составляет 5,3-5,6 тысячи лет, что делает их немного древнее Стоунхенджа, который был построен в 3000-х годах до нашей эры. Поскольку артефакты связаны с искусственными островами, то последние относятся к неолиту или новокаменному веку, который начался 12 тысяч лет назад и продлился в Северной Европе до 1700 года до нашей эры.

Кранноги представляют собой очень небольшие островки или деревянные платформы, использующиеся для жилья и построенные на реках, ручьях и озерах. С берегом их соединяли мосты. Некоторые кранноги были реконструированы в виде хижин с соломенной крышей. Предполагалось, что все постройки относятся к железному веку, который продлился с 1200 года до 340 года нашей эры.

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