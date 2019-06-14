Промоутер Джошуа назвал облегчением первое поражение в его карьере

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксера-тяжеловеса Энтони Джошуа, прокомментировал его поражение в поединке с Энди Руисом-младшим. Его слова приводит Daily Mail.

«На Энтони постоянно оказывается огромное давление. Он первая в истории Великобритании суперзвезда бокса. Это поражение стало для него практически облегчением», — отметил Хирн.

Материалы по теме Толстый Рокки На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира

По мнению промоутера, смена статуса Джошуа, перешедшего из числа чемпионов в претенденты, пойдет ему на пользу. «Он никогда этого не признает, но трудно быть чемпионом с четырьмя поясами, от которого все непременно ждут победы», — подытожил Хирн.

В ночь на 2 июня Руис нокаутировал Джошуа в поединке за четыре чемпионских пояса. Таким образом, британец расстался с титулами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В контракте был предусмотрен реванш, он должен состояться грядущей осенью.

Джошуа проиграл впервые в карьере. До этого на его счету было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!