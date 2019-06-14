Медведев приставил к регионам министров-кураторов

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 14 июня.

Так Осипов прокомментировал информацию в принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Издание сообщило, что регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Отстающих определило Минэкономразвития.

В марте Медведев заявил о существенном различии уровня жизни от субъекта к субъекту. По его словам, необходимо выровнять социально-экономические показатели регионов. В числе регионов с наиболее сложной ситуацией глава правительства назвал Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Республику Алтай, Республику Тыву, Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области. Тогда же он заявил о целесообразности закрепить за каждым субъектом куратора из федерального правительства.

«Просто человека, который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения», — пояснил Медведев.

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