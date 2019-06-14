Россиянин истязал ребенка электроошейником, ножом и иголками и избежал тюрьмы

Бизнесмена из Екатеринбурга приговорили к четырем годам лишения свободы условно за истязание сына сотрудницы возглавляемой им организации. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, 45-летний основатель компании «ITM Холдинг» Юрий Юдин втыкал в руку ребенка иголки, наносил ему удары прутом и применял к нему электронный ошейник для собак, который бил потерпевшего электрическим разрядом. Издевательства продолжались на протяжении двух лет — с 2014 по 2016 год. На момент, когда они начались, мальчику было пять лет.

На опубликованных изданием «Между строк» кадрах видно, как Юдин надевает на ребенка электроошейник, дает ему пульт управления и заставляет «наказывать себя» за отсутствие успехов в айкидо. От ударов током он выгибается и всхлипывает. На другом видео бизнесмен, используя методы психологического давления, вынуждает мальчика положить руку на стол, а сам берет нож и начинает давить его острием на кисть ребенка. Еще один ролик демонстрирует, как Юдин наносит несколько ударов деревянной палкой по ягодицам мальчика на глазах у других детей.

Установлено, что местом совершения преступлений был принадлежащий подсудимому дом, расположенный в одном из коллективных садов Пригородного района. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что Юдин не страдает тяжелыми психическими расстройствами, временными расстройствами психической деятельности, слабоумием или иным болезненным состоянием психики. Эксперты пришли к выводу, что мужчина воспринимает себя как носителя лидерских задатков, который испытывает потребность самоутверждаться через общение с более слабыми людьми.

В свою очередь, Юдин пояснил, что истязания ребенка являются частью воспитательного процесса, в который он включился по просьбе матери мальчика. Отмечается, что методы «воспитательного воздействия» заранее не обговаривались.

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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