Санитары заподозрили российского школьника в буйстве и побили на уроке

В одной из школ на севере Москвы санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника на уроке и пытались насильно увезти его в психдиспансер, мотивируя свои действия тем, что им якобы поступила жалоба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, во время урока английского языка медики вывели подростка из класса и попытались провести осмотр в учительской. Школьник не дал им этого сделать, поэтому санитары придушили ребенка, связали и держали взаперти до тех пор, пока в школу не пришла его мать.

По ее словам, при ней сына били головой об пол и душили. Она пояснила, что он не состоит на учете у психиатра и не имеет никаких психических отклонений. Несмотря на заявления женщины, санитары попытались насильно увезти ребенка в психдиспансер, поскольку им поступил звонок об агрессивном поведении со стороны школьника — он якобы бегал по школе с ножом.

«У меня нет ножа. Я и бегать не могу с таким весом», — прокомментировал ситуацию пострадавший мальчик. Они с матерью обратились в травмпункт, чтобы снять побои и обратиться в полицию.

Мать школьника заявила, что не понимает, почему ее не вызвали сразу, как только приехала медицинская бригада. Кроме того, она добавила, что после инцидента были проверены камеры видеонаблюдения в школе. Выяснилось, что 15-летний школьник не вел себя агрессивно.

По словам ребенка, медиков в школу мог вызвать один из его недоброжелателей-сверстников.

Управлением Следственного комитета по Москве назначена доследственная проверка.