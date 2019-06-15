Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье

Ребенок пострадал во время катания на карте в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

Мальчик участвовал в соревнованиях по детскому картингу. Отмечается, что его машина перевернулась и загорелась. Вызванная на место скорая приехала за шесть минут и экстренно оказала помощь пострадавшему.

Собеседник агентства уточнил, что у ребенка 40 процентов ожогов тела третьей степени. В настоящий момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи решают вопрос о перевозке мальчика в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее 15 июня стало известно о том, что восьмилетняя девочка из Казани погибла после катания на аттракционе в Анапе. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.

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