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Марадона вспомнил о «руке бога»

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Диего Марадона

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона вспомнил о своем голе рукой в ворота англичан в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Его слова приводит The Sun.

«Мой гол вызвал такую шумиху, будто нам предстояла очередная война. Я знал, что забил рукой. Все вышло случайно и произошло так быстро, что лайнсмен не заметил, как я подыграл себе. Главный судья посмотрел на меня и засчитал мяч. Это было приятно, будто символическая месть англичанам за Фолклендскую войну», — сказал Марадона.

На 51-й минуте четвертьфинальной встречи ЧМ-1986 Марадона в прыжке рукой забил мяч в ворота англичан. Ближе всех к месту находился лайнсмен Богдан Дочев, давший сигнал главному арбитру Али Бен Насеру засчитать гол. Этот мяч стал победным для аргентинцев (2:1). После финального свистка Марадона заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой бога».

Фолклендская война произошла между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. Конфликт разгорелся из-за британских заморских территорий в Южной Атлантике: Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Война продлилась десять недель и не объявлялась официально. В результате столкновений погибли 655 аргентинцев и 255 британцев.

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