Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей

Строительство моста на Сахалин и глубоководного порта, необходимого для его загрузки, обойдется в 433,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, презентацию которого на заседании общественного совета министерства в Общественной палате приводит ТАСС.

«Мост на Сахалин и глубоководный порт — 433,3 миллиарда рублей [объем федерального финансирования до 2025 года]», — говорится в документе.

Идею строительства моста на Сахалин летом прошлого года одобрил президент Владимир Путин. Проект включен в план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года и предполагает возведение железнодорожного моста (на начальном этапе рассматривался также тоннель) через пролив Невельского и магистрали между населенными пунктами Селихино (в Хабаровском крае) и Ныш (на Сахалине).

Также рассматривается вариант продления трассы до Японии. В этом случае некоторые японские порты будут включены в систему «Российских железных дорог» и в Северный морской путь.

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