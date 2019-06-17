Иранцы помогли боевикам запустить ракету и погибли

Несколько иранских экспертов погибли, помогая мятежникам-хуситам запустить ракету с территории Йемена. Об этом сообщает Sky Arabia News.

По информации телеканала, ракета взорвалась при запуске на территории военной базы в йеменской столице Сане, которую на данный момент контролируют хуситы. Пока неизвестно точное число погибших в этом инциденте.

Сообщается, что за последний месяц повстанцы стали чаще атаковать объекты в Саудовской Аравии. В частности, 14 июня они ударили по гражданскому аэропорту Абха, а в мае использовали беспилотники со взрывчаткой для атаки на саудовский нефтепровод.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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