Жители Чемодановки пожаловались на инфраструктуру села

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова встретилась с жителями села Чемодановка, где произошел конфликт местных жителей с цыганами. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Всего на прием пришли 32 жителя села и окрестностей. «Люди жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохую организацию уличного освещения, состояние автомобильных дорог, работу поликлиники, обеспечение лекарственными средствами и другие сельские проблемы», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что Канцерова взяла рассмотрение жалоб на личный контроль.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще двое пострадали и были госпитализированы. Было задержано 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним девушкам либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей в пруду.

17 июня стало известно, что все цыгане уехали из Чемодановки. Для обеспечения безопасности в селе остались 20 сотрудников правоохранительных органов. Один из двух находящихся в больнице пострадавших пошел на поправку.

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