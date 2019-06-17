Российские полицейские хотели развернуться и сделали сальто на автомобиле

HYPE NEWS / YouTube

Военные инспекторы перевернулись на автомобиле на тренировочной площадке во время выполнения «полицейского разворота» на 180 градусов при движении задним ходом. Видео опубликовано на YouTube-канале HYPE NEWS.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжает дорожные ограничители и резко разворачивается. В этот момент машина делает боковое сальто и приземляется на колеса. К помятому транспорту подбегают наблюдавшие за этим люди в форме. Данных о пострадавших нет.

Предположительно, инцидент произошел во время всеармейского конкурса «Дорожный патруль», который проходил с 12 по 15 июня на подмосковном полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища.

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