Сестры приняли умирающего незнакомца за брата и разрешили его убить

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, две сестры по ошибке дали разрешение на отключение от аппаратов жизнеобеспечения умирающего больного, приняв его за своего брата. Об этом сообщает информационный портал CBS Chicago.

В середине мая Рузи Брукс (Rosie Brooks) позвонили из больницы и сообщили, что ее брат, Альфонсо Беннетт (Alfonso Bennett) находится в отделении интенсивной терапии. Американка немедленно отправилась в больницу вместе с сестрой Брендой Беннет-Джонсон (Brenda Bennett-Johnson).

По словам Брукс, больной был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сестры не признали в пациенте брата — его лицо было разбито в драке. Однако медсестра заявила им, что в полиции найденного на улице несколько недель назад мужчину идентифицировали как Альфонсо Беннетта. Она добавила, что больного признали только по фотографиям, его отпечатки пальцев не стали брать из-за «недостатка финансирования».

У Беннета было криминальное прошлое, и он нечасто общался с четырьмя своими сестрами. Брукс и Беннет-Джонсон все же решили, что перед ними их родственник и подписали согласие на отключение от аппаратов жизнеобеспечения. Через несколько минут мужчина скончался. Женщины приобрели гроб, костюм и договорились об организации похорон.

После этого им позвонила другая сестра. Она заявила, что их брат жив и «только что зашел в мой дом».

«Очень грустно, что все так случилось. Если бы это был наш брат, и мы должны были через это пройти, все было бы иначе. А так мы приняли все эти решения за человека, который не является членом нашей семьи», — отметила Беннет-Джонсон.

Личность умершего была установлена в морге, у него все же взяли отпечатки пальцев. Полиция разыскивает членов его семьи.

В полиции заявили, что проводят расследование случившегося. Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что полицейские обычно берут отпечатки пальцев только у пациентов, совершивших преступление, или же уже в морге.

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