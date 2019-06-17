Офицера разведки Бельгии уволили за связи с российским олигархом

Служба общей разведки и безопасности Бельгии (SGRS) уволила офицера запаса из-за его связей с неким олигархом из России. La Libre сообщила об этом 5 июня, но СМИ обратили на это внимание только 17 июня.

Сообщается, что мужчина в течение 11 лет был в «резерве» SGRS, то есть сотрудничал с разведкой на неполную ставку. Его профилем была работа по вопросам торговли со странами бывшего СССР. Сообщается, что он располагал доступом к секретным материалам и был близок к бельгийскому разведчику с еще более высоким уровнем доступа к государственной тайне.

Проверка, выявившая связь «резервиста» с российским олигархом, прошла еще в 2015 году, но об отстранении его от должности стало известно только сейчас. Контрразведывательная операция выявила, что он также имел контакты с «российским преступным сообществом», но не нашла подтверждений того, что сведения, которые были в его распоряжении, могли как-либо попасть в руки российской разведки.

В феврале сообщалось, что главу бельгийской военной контрразведки Клемента Ванденборре отстранили от должности и поместили под домашний арест из-за подозрений в работе на Москву.

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